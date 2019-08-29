Новый сезон в театре Кариева откроется показом спектакля «Необыкновенные ичиги»

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Новый сезон в театре юного зрителя имени Г. Кариева откроется 3 октября показом спектакля «Необыкновенные ичиги» («Кэжүл читек») режиссера Рената Аюпова. В ближайшие планы театра входит показ нескольких премьерных спектаклей и гастрольный тур, сообщает пресс-служба театра.



В этом году зрителей ждут сразу три премьерные постановки – «Умник» («Йомрыбаш») по повести французского писателя Мари-Од Мюрай в постановке московского режиссера Екатерины Корабельник (премьера запланирована на 10 и 11 октября), «Пушистая мечта» Александры Сальниковой в постановке Александры Ловянник (премьера состоится 26 октября) и «Питер Пен» в инсценировке Рамиса Назмиева и режиссуре Рената Аюпова (премьера запланирована на 22 ноября).



В середине сентября театр отправится на гастроли в Набережные Челны, где будут показаны три лучших спектакля труппы: «...отосланные письма», мелодрама «Лейла и Меджнун» и комедия «Супер жених».



Все гастрольные показы пройдут на сцене Набережночелнинского татарского государственного драматического театра. В эти же дни кариевцы посетят и два районных дома культуры: 19 сентября в Новотроицке будут показаны «Необыкновенные ичиги», а 20 сентября эту же постановку актеры привезут в село Старое Абдулово Тукаевского района.

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