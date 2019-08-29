Президент РТ поблагодарил волонтеров «Том Сойер Фест» за сохранение исторической застройки Казани

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел результат работы волонтеров добровольческого движения по сохранению исторической застройки города — отремонтированный двухэтажный деревянный дом на Калинина, 12.

Дом стал первым объектом, чей фасад в этом сезоне обновили волонтеры. Президент РТ поблагодарил их за социально-ориентированную инициативу, а также познакомился с обитателем одной из квартир старинной постройки Романом.

Дом на Калинина, 12 щедро декорирован резными элементами. Рустам Минниханов особо подчеркнул, что такие домики оживляют и украшают городскую среду.

В настоящее время, напомним, томсойеровцы продолжают работы над первым за всю историю движения объектом культурного наследия — домом врача пятой полицейской части Николая Беркутова на Фатиха Карима, 11 в Старо-Татарской слободе. В августе волонтеров на этом объекте поддержали фронтмен «Машины времени» Андрей Макаревич и известная исполнительница романсов Юлия Зиганшиина. В этом году предполагается также обновить фасад еще одного объекта культурного наследия — дома профессора Богородского на Волкова, 42.

Всего с появлением волонтерского движения «Том Сойер Фест Казань» в 2016 году и с учетом обновленных домов в текущем сезоне добровольцы вернули первоначальный облик порядка 20 домам старой Казани.

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