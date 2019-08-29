В Лениногорске ко Дню Республики появилось огромное граффити с фигурой «малая на белом барсе»

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Накануне Дня Республики Татарстан в Лениногорске уличные художники создали огромное граффити, посвященное Татарстану, его истории, важным объектам и достижениям республики.



На стене, использованную под граффити, появились рисунки, изображающие «КАМАЗ», участвующий в международном ралли, сельскохозяйственный комбайн, самолет Ту-144, нефтеперерабатывающие предприятия, а также фигуру главного героя песни исполнительницы Лэйны «Малай на белом барсе».



В самом центре композиции художники разместили хештег #МойТатарстан. Также уличные художники отметили и место, где они нанесли граффити – #Лениногорск.



Еще один рисунок посвящен столетию ТАССР, которое в республике широко отпразднуют в 2020 году. На стену нанесен логотип праздничных мероприятий и фраза «Празднование 100-летия Татарской АССР» на русском и татарском языках.



Многие жители и гости Лениногорска уже оценили необычное граффити про Татарстан – оно расположено прямо на въезде в город, по ул. Чайковского, 35.

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