WORLDSKILLS-2019

Оксана Романова

29 августа 2019, 17:54

ОбществоHi-Tech

После шквала критики в Twitter ИТ-конференция Иннополиса лишилась скандального спикера

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ОбществоHi-Tech

После шквала критики в Twitter ИТ-конференция Иннополиса лишилась скандального спикера

Фото: архив/Михаил Захаров

Сергей Савельев, которого пользователи назвали лжеученым фриком, не сможет участвовать в региональном форуме «из-за накладок в графике».

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В IX крупнейшей региональной ИТ-конференции «Стачка-2019», которая впервые в этом году пройдет в Иннополисе, не будет участвовать доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергей Савельев. Как сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор Ассоциации развития информационных технологий Валерий Костин, организующий форум, у ученого «произошла накладка в графике», информация о которой, к слову, совпала с пиком критики участников конференции докладчика Савельева в Twitter.

«Расскажите про решение взять Савельева в 2019 хедлайнером? Он лжеученый, ксенофоб, гомофоб, сексист (ну, это набор джентльмена) и евгенист (а вот это приятная редкость). Да и к айти-тематике конференции он не имеет ровным счетом никакого отношения», — с негодованием обращался к организаторам конференции пользователь Dmitry Nazarov, прилагая множество ссылок на публикации, антипремии и видеоролики ученого.

Другие участники мероприятия отметили, что не смогли найти указанного ученого в списках профессоров РАН, как было указано в сведениях о спикере, кто-то сдержанно замечал, что до самого доклада судить о Савельеве не стоит.

Вскоре с главной страницы пресс-конференции имя Сергея Савельева как ее спикера было удалено. После нескольких часов отстранения от комментариев организаторы конференции, которая намечена в Иннополисе на 12-13 октября, пояснили ИА «Татар-информ» ситуацию.

По словам Валерия Костина, Савельев был приглашен на конференцию отнюдь не по ошибке и не случайно. С 2012 года «Стачка» проходила в Ульяновске, в этом году «при полном аншлаге» ее спикером уже становился Сергей Савельев.

«Но, проводя раз в год конференцию, при таком развитии ИТ-технологий, как сейчас, мы и половину не успеваем обсудить. Так что в этом году мы приняли решение проводить ее два раза в год. А где же еще это делать, как не в самом крупном ИТ-городе России?» — сказал Костин.

С докладом, который Савельев должен был представить на конференции в Иннополисе, организаторы предварительно ознакомились — ролик, посвященный изучению гениальности в математике и программировании, подчеркивает Костин, доступен в Интернете всем желающим.

«Выступая в Ульяновске, он раскрывал эти понятия со своей точки зрения. Была отдельная секция, и на его лекциях было много участников. В конце концов в науке всегда должно быть место альтернативной точке зрения», — подчеркнул собеседник агентства, назвав профессора Савельева многогранной и неординарной личностью.

Он также отметил, что участие ученого в конференции «Стачка» в Ульяновске не вызвало каких-либо негативных комментариев, отзывов и прецедентов, при этом заверил, что организаторы мероприятия «стараются не допускать ущемления чьих-либо прав».

В случае, если бы у Сергея Савельева, заверил генеральный директор Ассоциации развития информационных технологий, не было бы личных накладок в графике и он мог бы стать докладчиком «Стачки» в Иннополисе, решение о его участии с учетом критики в соцсетях принимал бы коллегиально программный комитет форума.

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После шквала критики в Twitter ИТ-конференция Иннополиса лишилась скандального спикера

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