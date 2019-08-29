Казань примет XI Международный молодежный кинофестиваль

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). С 4 по 7 сентября в Казани состоится XI Международный молодежный кинофестиваль, который развернется на трех площадках: КРК «Родина», КДК им. В. Ленина и центр современной культуры «Смена», сообщает Дирекция «Время кино».

Открытие фестиваля состоится 4 сентября в семь часов вечера в кинозале КДК имени В. Ленина. После приветствий и представлений участников будет показана программа открытия фестиваля «Эстонская панорама».

5 сентября в 17.30 в пятом кинозале «Родины» гостям представят ленту конкурсной номинации «Видеоролик». В 19.00 будут показаны фильмы номинации «Документальное короткометражное кино».

6 сентября в 14.40 будет представлена конкурсная программа «Россия молодая», которую презентует руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова. В 19.00 состоится показ фильмов номинации «Игровое короткометражное кино».

7 сентября в 16.00 в «Смене» состоится дискуссия «Коротко о главном», в которой примут участие члены жюри фестиваля, организаторы кинофорума и представители СМИ. В 17.00 пройдет показ внеконкурсной программы «На лабутенах». В этот же день состоится закрытие фестиваля, награждение и гала-смотр работ победителей.

Вход на все показы свободный.

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