Власти Казани: Отмена зоны аварийной площадки завода имени Горбунова «430» вне полномочий мэрии

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Отмена ограничений зоны аварийной площадки Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова «430» не входит в полномочия властей столицы Татарстана. Они могут быть сняты только Министерством промышленности и торговли РФ, которое является уполномоченным органом. Об этом сегодня на пресс-конференции в мэрии сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.

«Зона “430“, в которой накладывается полный запрет на новое строительство, по требованиям федерального законодательства отображается в проекте Генплана Казани, но ее отмена не входит в полномочия исполкома города», – пояснил он.

Ограничения, предусмотренные этой зоной, могут быть сняты только уполномоченным органом – Министерством промышленности и торговли РФ, подчеркнул Кадыров.

«Не мы оцениваем стоимость изымаемых земельных участков. Мы привлекаем для этого подрядные организации, и уже они определяют стоимость того или иного объекта. Речь о выселении не идет, сейчас туда просто подведена зона “430“», – добавил он.

Если владелец не согласен с условиями изъятия, вопрос будет решаться в судебном порядке, и суду придется назначить дополнительную экспертизу.

«Это за пределами генплана, о чем мы написали жителям в заключении. Есть определенные процедуры, которые не зависят от генплана, потому что он лишь должен отобразить данную территорию», – уточнила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова.

Во время общественных обсуждений проекта генплана по зоне аварийной посадки Казанского авиационного завода были получены 64 возражения от жителей улицы Шоссейная поселка Борисоглебское и 20 возражений от жителей поселка Новая Сосновка.

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