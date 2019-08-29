Фонд «Закят» призвал татарстанцев присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ приглашает жителей Татарстана присоединиться ко всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов», которая в этом году пройдет уже в пятый раз. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Инициаторы акции предлагают поздравить преподавателей в День знаний коллективным букетом, а сэкономленные на покупке цветов средства направить на реабилитацию тяжелобольных детей.

«Перечислить средства можно на карту СБ 639002629014626229 или на карту СБ 5336 6900 3516 7669 (карты зарегистрированы на имя Альметова Ильнура Махмутовича)», – отмечается в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

Всего сейчас в благотворительном фонде «Закят» ждут очереди на реабилитацию более 50 детей с самыми разными диагнозами, включая аутизм, ДЦП, неврологические расстройства и многие другие.

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