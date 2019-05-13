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Татар-информ

29 августа 2019, 17:26

Наука и образование

Руководить двумя престижными школами Казани с 1 сентября будут новые директора

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Наука и образование

Руководить двумя престижными школами Казани с 1 сентября будут новые директора

Фото: архив

Директора поменяются в гимназии № 7 и английской школе № 18.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). С 1 сентября руководить двумя престижными школами Казани будут новые директора. Свои посты оставили руководители гимназии № 7 Любовь Кочнева и английской школы № 18 Надия Шевелева. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении образования исполкома Казани.

«В начале августа представили нового директора 18-й школы, а прежний директор написала заявление по собственному желанию. В гимназии № 7 директор также поменяется», – рассказали в управлении.

Любовь Кочнева 24 года руководила гимназией № 7, общий педагогический стаж – 46 лет. Является заслуженным учителем школы РТ, заслуженным учителем РФ, имеет нагрудный знак «За заслуги в образовании».

Надия Шевелева – заслуженный учитель России и Татарстана, почетный гражданин города Казани, имеет высшую квалификационную категорию. 

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