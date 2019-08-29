ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Ко Дню города Москвы ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов с символикой столицы со скидкой до 45%.



В рамках предложения снижены цены на российские и иностранные памятные монеты, на которых изображены различные виды Москвы: Новодевичий и Новоспасский монастыри, Петровский путевой дворец, Ссудная казна, Исторический музей, Ярославский вокзал, Нескучный сад и другие.



Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1950 до 12,6 тыс. рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета. При этом скидка на них составит от 10% до 45%.



Приобрести юбилейные монеты на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ, предварительно уточнив их наличие на официальном сайте банка. Клиенты могут также заказать доставку монет в наиболее удобный офис банка. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.



«В этом году нашей столице исполняется 872 года, в связи с чем ко Дню города мы решили провести акцию по продаже монет из драгоценных металлов. Приобрести их могут не только наши клиенты, но и все желающие в любом офисе ВТБ. Памятная монета может стать хорошим подарком для жителей города и гостей Москвы», – отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

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