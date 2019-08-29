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Татар-информ

29 августа 2019, 16:46

Политика

Завершена печать бюллетеней для голосования на выборах в Госсовет Татарстана

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Политика

Завершена печать бюллетеней для голосования на выборах в Госсовет Татарстана

Всего изготовлено 2 млн 935 тыс. 411 бюллетеней для голосования по единому округу и столько же – для голосования по одномандатным округам.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Татарстане завершена печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственного
Совета РТ VI созыва, которые пройдут 8 сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Сегодня в присутствии членов рабочей группы по обеспечению контроля за изготовлением, доставкой, хранением и погашением избирательных бюллетеней, а также членов ЦИК республики паллеты с избирательными бюллетенями будут переданы в территориальные избирательные комиссии.

Всего в полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» изготовлены 2 млн 935 тыс. 411 бюллетеней для голосования по единому округу и столько же – для голосования по одномандатным избирательным округам. Это соответствует числу зарегистрированных избирателей республики по данным на 1 июля текущего года. Среди них 99 тыс. 250 предназначены для голосования с
использованием КОИБ – комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Бюллетени напечатаны на двух государственных языках республики – русском и татарском. У каждого из них есть защитная тангирная сетка – светло-зеленого цвета у предназначенных для республиканского округа, светло-розового – у предназначенных для одномандатных округов. «При этом у обычного бюллетеня защитная сетка расположена на лицевой стороне, а у бюллетеня, предназначенного для КОИБ, – с оборотной», – отмечается в сообщении пресс-службы ЦИК РТ.

В бюллетенях по республиканскому округу наименования зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений размещаются в определенном жеребьевкой порядке: № 1 – «Единая Россия», № 2 – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», № 3 – КПРФ, № 4 – «Коммунисты России», № 5 – «Справедливая Россия», № 6 – Партия Роста, № 7 – ЛДПР.

В бюллетенях же для голосования по одномандатным округам фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. При полном совпадении ФИО сведения о кандидатах размещаются в соответствии с их датами рождения кандидатов. 

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