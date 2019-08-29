Две спортивные площадки откроются в Агрызском районе

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). 30 августа в селе Кичкетан Агрызского района откроются две новые универсальные спортивные площадки, сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Один из новых объектов представляет собой площадку для игры в баскетбол и волейбол с искусственным покрытием, на втором расположится площадка с тренажерами. Оба варианта площадок имеют ограждение спортивных зон, а также оборудование искусственного освещения для занятий физкультурой и спортом в темное время суток.



Спортивные объекты построены в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований республики. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.

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