Стало известно, когда будет достроена мечеть футболиста Карадениза в Высокогорском районе

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Алсу Гильманова). Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» причины медленных темпов строительства мечети в селе Калинино и назвал примерные сроки окончания строительства. Мечеть возводится на деньги бывшего футболиста казанского «Рубина» Гёкдениза Карадениза. Строительство началось в 2016 году.

«Идет медленно, все зависит от финансирования. Сделать предстоит немало, надо отделочные работы закончить. Нужна стоянка, это тоже деньги. Сейчас покрывают минарет, ставят двери. Думаю, что завершится через год, примерно в это время», — предположил Рустам Калимуллин.

Церемония закладки первого камня фундамента мечети прошла 23 июня 2016 года.

По словам главы района, в настоящее время Карадениз не участвует в строительстве мечети, он в Турции. «Его земляк живет в этой деревне и держит связь с Караденизом, через него он строит мечеть. Мы говорили с его земляком, он сказал, что Гёкдениз помогает», — сказал глава района.

«Жители села постоянно приходят в мечеть, в деревне татар много, все уже ждут открытия», — добавил Рустам Калимуллин.

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