В День города муниципальные парковки Казани станут бесплатными

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В День Республики Татарстан и города Казани, 30 августа, муниципальные парковки в столице региона будут работать бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

30 августа является праздничным нерабочим днем. Согласно постановлению исполкома, плата за размещение автомобиля на парковках в праздники не взимается.

В этом году парковки также будут бесплатными 4 и 6 ноября.

Муниципальные парковки работают по рабочим дням и субботам с 7 до 21 часов. В ночное время, по воскресеньям и праздничным дням они становятся бесплатными. Со схемой расположения муниципальных парковок можно ознакомиться на сайте «Казанский паркинг».

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