Президент РТ вручил ключи от автомобилей победителям конкурса среди муниципальных образований

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от служебных автомобилей победителям республиканского конкурса среди муниципальных образований. Мероприятие прошло на площадке перед КРК «Пирамида» в преддверии Дня республики.

«Муниципальный уровень – это самый ответственный уровень в органах исполнительной власти. Оценка людей проявляется в вашем авторитете, в ваших взаимоотношениях с населением. Республиканский и федеральный уровни немного далеки от этого ощущения», – заявил Президент РТ.

Для глав сельских поселений особенно важно быть оперативными, продолжил Минниханов. Поэтому два раза в год власти Татарстана проводят смотры-конкурсы и вручают автомобили победителям. «Это во благо стабильности и тех людей, которые посвятили себя служению нашему населению», – сказал руководитель республики.

Социально-экономическое развитие региона опирается на поселенческий муниципальный уровень, отметил в беседе с журналистами глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

«Поэтому возможности по реализации республиканских, федеральных и национальных программ связаны с улучшением качества жизни именно людей, живущих “на земле“. То, что это отмечается в преддверии Дня республики на таком уровне, – очень важное событие», – сказал он.

Основными критериями оценки муниципалитетов стали количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и их отдаленность от райцентра (для сельского поселения), объемы ввода жилья на одного жителя, темпы реализации на местах программ по поддержке малого и среднего предпринимательства и так далее.

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