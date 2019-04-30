В День республики на территории Татарстана сохранится прохладная погода

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Завтра, 30 августа, в День республики, на территории Татарстана сохранится прохладная и преимущественно сухая погода.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в дневные часы воздух прогреется до +15 градусов. Гидрометцентр РТ же ожидает, что температура воздуха в светлое время суток составит от 11 до 16 градусов тепла.

При этом ночью местами по Татарстану возможны слабые заморозки – до 0 градусов, предупреждают татарстанские синоптики.

«В тылу смещающегося дальше на восток циклона сохраняется вероятность небольших дождей, но уже преимущественно в восточных районах республики», – отмечают они.

«Северные потоки формируют погоду до конца недели. Мы находимся в восточной части антициклона. Осадков практически не будет, погода будет холодная и ветряная», – отметил профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Подробнее о летних погодных аномалиях и прогнозах на первый месяц осени читайте на сайте «События».

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