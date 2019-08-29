В День города частный сектор Дербышек, Авиастроительного и Приволжского районов останется без света

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Завтра, 30 августа, и в субботу, 31 августа, в ряде казанских домов на время отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, 30 августа в Авиастроительном районе электричества не будет с 8 до 17 часов. Отключение затронет дома частного сектора по улицам 2-я Армавирская, Айдарова, Арбатская, Бадаева, Балакирева, Беломорская, Бестужева, Вильямса, Давыдова, Добролюбова, Камышенская, Левитана, Мамина-Сибиряка, Минина, Пестеля, Софьи Перовской, Пожарского, Пятигорская, Суворова, Харьковская и Шатурская.

В это же время свет отключат в домах частного сектора Приволжского района — речь идет об улицах 1-я и 4-я Тракторная.

С 9 до 18 часов без электричества останутся Дербышки. Света не будет в домах частного сектора по улицам Березовая, Кооперативная, Школьная, Вишневый сад и Услонская, а также в домах садовых некоммерческих товариществ «Вишенка», «Виктория-материк», «Виктория-остров», «Казанец», «Весна-78» и «Энергетик-2».

31 августа электричества не будет в домах частного сектора Медгородка Приволжского района. С 8 до 18 часов свет отключат по улицам Абуладзе, Федора Хребтова, Медицинская, а также в 1-м, 2-м и 3-м Медицинских переулках.

В это же время без света останутся дома частного сектора поселка Майский. Речь идет об улицах Барнаульская, Матроса Железняка, Майская, Оренбургский тракт, Шишкина, Бутырская, Красноуральская и Селекционная, а также о Майском переулке.

Электричество отключат из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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