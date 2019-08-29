(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Следком ищет мужчину, который домогался до детей возле лицея и школы в Нижнекамске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В производстве СК по Нижнекамску находится уголовное дело, возбужденное по статье "Насильственные действия сексуального характера". По версии следствия, с декабря 2017 года мужчина в течение двух месяцев домогался до малолетних в районе школы № 9 и лицея № 24», – рассказал Шептицкий.

Со слов потерпевших было составлено два фоторобота. Злоумышленнику на вид от 37 до 55 лет, европейской внешности, рост около 175 сантиметров, вытянутое лицо с морщинами, крупный нос, темные глаза. Одет был в бейсболку и черную куртку с капюшоном.

Всех граждан, кто обладает какой-либо информацией, Следком Татарстана просит обратиться по телефонам: 02, 8 (855-5) 49-94-89, 8-917-251-50-76 (анонимность гарантируется).

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