Ак Барс Банк повторил рекордный успех в рейтинге Markswebb

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Сегодня аналитическое агентство Markswebb Rank & Report озвучило ежегодный рейтинг российских интернет-банков. Ак Барс Банк впервые принял участие в исследовании и сразу попал в тройку лучших интернет-банков для физических лиц.

В номинации Daily Banking Ак Барс Банк занял 3-е место, а в номинации Digital Office — 4-е.

«В прошлом году Ак Барс Банк вошел в топ-3 в исследовании мобильных приложений, а в этом году мы повторили успех уже с интернет-банком. Это доказывает, что мы создаем конкурентные продукты в дистанционных каналах для наших клиентов. Независимо от того, предпочитает ли клиент пользоваться приложением или браузером, он получит понятный интерфейс и простое решение своих ежедневных задач», — прокомментировал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

Банк сделал упор на упрощение платежей через интернет-банк. Так, клиенты могут настраивать шаблоны, оплачивать счета по QR-коду, устанавливать повтор платежей и т. д. Ак Барс Банк в числе первых реализовал переводы в Системе быстрых платежей. Благодаря реализации подобных задач количество p2p переводов на одного пользователя увеличилось на 26,8% с начала этого года, а количество коммунальных платежей — на 25%. Количество пользователей веб-банка с начала этого года увеличилось на 35,9%.

«В интернет-банке реализованы функции, которые упрощают работу пользователей. Незначительные на первый взгляд улучшения определяют рост уровня удовлетворенности потребителей. Это подтверждается результатами опроса клиентов. Индекс CSI пользователей интернет-банка вырос в 1 квартале 2019 года и составил 8,33 пункта. Это отличный результат, но мы работаем над дальнейшим развитием цифровых каналов», — отметил директор по развитию клиентского сервиса Ак Барс Банка Марат Муллагалиев.

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