Поборовшие зависимость бывшие алкоголики и наркоманы стали участниками регаты в Казани

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Казани состоялась уже вторая по счету парусная регата на Кубок Фонда ресоциализации РТ. Ее участниками стали алкоголики и наркоманы, прошедшие полный цикл лечебно-реабилитационной помощи или большую его часть и поборовшие зависимость.

На первом этапе в течение месяца жертвы пагубных привычек очищают организм, на втором в течение трех месяцев проходят реабилитацию в трех центрах, расположенных на территории столицы Татарстана и окрестностей. Наконец, на третьем этапе в ходе ресоциализации они возвращаются к нормальной жизни. Кому-то хватает полугода, а кому-то и нескольких лет бывает мало.

По сравнению с первой регатой число участников сегодняшнего спортивного события увеличилось вдвое. Стартовавшие от причалов казанского яхт-клуба соревнования собрали шесть команд, участники которых были одеты в красные, оранжевые, желтые, зеленые, синие и белые майки и бейсболки. Экипажи каждой из крейсерских яхт «Масяня», «Гал», «Шаман», «Витязь», «Печенег» и «Хантер» состояли из четырех матросов и опытного капитана.

Участникам состязаний повезло с погодой – светило яркое солнце, дул легкий бриз. Открыл регату главный врач Казанского наркологического диспансера, депутат Казгордумы Ильгиз Ахметзянов. «Рад, что через год нас стало больше. Вы выполняете очень важную работу, возвращаясь к нормальной жизни. Спасибо Фонду ресоциализации, предоставившему эту возможность», – заметил он.

Затем состоялась жеребьевка, которую провел президент Федерации парусного спорта Казани Вадим Трофимов, пожелавший командам удачи и хорошего старта. «Преимущество такой гонки – это выработка командного духа, победителями будут все», – подчеркнул он.

От яхт-клуба участники регаты направились к острову Маркиз, где их ждали судьи. Сами состязания прошли в акватории Волги на дистанции от Маркиза до Верхнего Услона и обратно. Первой к финишу пришла яхта «Витязь» команды «Возрождение», экипаж которой был одет в белую форму. Второй пришла яхта «Печенег», члены экипажа которой были одеты в зеленое.

В этом году партнерами регаты выступили Центр поддержки гражданских инициатив РТ и Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия».

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