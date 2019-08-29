Национальная детская премия «Главные герои» впервые пройдет в Татарстане

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В День Республики в Казани впервые пройдет национальная премия «Главные герои», татарстанские дети примут участие не только в гала-концерте, но и в постановке самого праздника. Об этом журналистам рассказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

«Безусловно, дети, которые заранее зарегистрировались, примут участие не только в самом празднике, но и в постановке “Главные герои”. Мы максимально вовлекали татарстанских детей в нашу постановку, в которой будут представлены национальный колорит и песни», — отметила продюсер Детской национальной Премии «Главные Герои».

Она добавила, что премия проходит в Казани по приглашению Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Мы, безусловно, ценим это приглашение, потому что это все-таки российская национальная премия, и это здорово, что она проходит не только в Москве, в том числе и благодаря Президенту РТ», — сообщила Оболонкина.

«Наша задача сделать эту премию постоянной, для того чтобы она проходила раз в год и в разных регионах страны. Все это делается для того, чтобы этот праздник был доступен для всех. Мы хотим сделать так, чтобы в процессе путешествия “Главные герои” из мультсериалов могли бы рассказать о культуре и ценностях регионов России», — подчеркнул заместитель генерального директора телеканала «Карусель» Олег Шеляков.

Гала-концерт детского фестиваля-праздника «Главные герои» с участием популярных телеведущих Юлии Барановской и Оксаны Федоровой пройдет в День республики в Казани. В рамках проекта «Главные герои» анимационные представления, концерты, мастер-классы для детей, викторины и спортивные игры пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и на бульваре «Белые цветы».

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