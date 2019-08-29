(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Сотрудников транспортной полиции Казани наградили за обеспечение порядка во время WorldSkills, сообщает пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.

«Начальник УТ МВД России по ПФО Александр Бережной выразил благодарность сотрудникам казанского ЛУ МВД России на транспорте за правопорядок и общественную безопасность на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта региона», — сообщили в полиции.

За добросовестное несение службы отличившихся сотрудников полиции наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными наградами.

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