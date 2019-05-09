В парке Победы создадут научно-познавательную площадку для наблюдения за редкими видами птиц

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани планируют благоустроить 33,8 гектара парка Победы и создать на его территории научно-познавательную площадку для наблюдения за редкими видами птиц. В парке также появятся две дополнительные входные группы, сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

«Площадь особо охраняемой природной территории „Парк Победы“ составляет сейчас 49,6 гектара, в том числе 15,8 гектара с уже благоустроенной территорией, включающей аллеи Славы и военной техники. Территорию в 33,8 гектара парка остается очистить и благоустроить», — отметили в мэрии.

Экологи обнаружили на территории парка краснокнижных птиц и 106 видов редких растений, поэтому проектировщики поставили себе главной задачу сохранить природный ландшафт, птиц, животных и насекомых, обитающих в этой зоне. При благоустройстве парка будут использованы мостки, которые будут минимизировать вмешательство в экосистему парка.

Проект благоустройства парка предусматривает создание научно-познавательной площадки для наблюдения за гнездящимися редкими птицами, такими как кряквы и лысухи, популяцией четырех видов амфибий и двух видов рептилий.

Входные зоны появятся со стороны улиц Мусина и Чуйкова, и в дальнейшем в парк можно будет попасть с четырех сторон.





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