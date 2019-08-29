WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 14:28

Официальная хроника

Минниханов вручил ключи от новых автомобилей больницам и учреждениям соцзащиты Татарстана

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Официальная хроника

Минниханов вручил ключи от новых автомобилей больницам и учреждениям соцзащиты Татарстана

Фото: Владимир Васильев

По инициативе партии «Единая Россия» в республике закуплены комплексы «Мобильная поликлиника» для профилактических осмотров сельчан.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Президент Татарстана Рустам Минниханов передал врачам и соцработникам республики 187 новых автомобилей, в том числе 3 медицинских комплекса «Мобильная поликлиника», приобретенных по инициативе «Единой России».

«Все, что связано с качеством жизни, во многом зависит от слаженной работы системы здравоохранения и социальной защиты. Мы внимательно следим за тем, в каком состоянии находятся транспортные средства, потому что автомобили скорой медицинской помощи — это очень важный элемент системы здравоохранения», — сказал Минниханов.

В церемонии передачи автотехники также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, мэр Казани Ильсур Метшин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр здравоохранения РТ Марат Садыков и председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова.

«В рамках национального проекта „Демография“ есть проект "Старшее поколение", и там есть мероприятия по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для прохождения диспансеризации. В целом в республике только на это мероприятие выделено около 64 млн рублей», — отметила Эльмира Зарипова, добавив, что для органов социальной защиты в Татарстане приобрели 43 автомобиля.

В свою очередь, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев рассказал, что больница получила в дар комплекс «Мобильная поликлиника», который позволит оказывать специализированную помощь на выезде.

«Мы рассчитываем, что сможем оказывать помощь по всем узким специальностям сельскому населению. Особенно это касается неврологии, кардиологии, ЛОР, урологии. Мы считаем, что сегодня это важно, потому что демографические показатели сельского населения хуже, чем городских жителей», — прокомментировал собеседник агентства.

Главный врач казанской станции скорой медицинской помощи Фарид Галяутдинов отметил, что учреждение обновит парк автомобилей — транспортные средства старше 7 лет спишут, заменив их новыми, более современными.

«Сегодня нам Президент вручит 63 автомобиля скорой помощи. Эти автомобили будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи жителям Казани. Теперь у нас будет 110 автомобилей в парке», — заключил спикер. 

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