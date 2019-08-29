Рустам Минниханов поблагодарил врачей Татарстана за хорошую работу на WorldSkills 2019

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил представителей учреждений соцзащиты и здравоохранения республики за хорошую работу на 45-м чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills.

«Хотел бы всех нас поздравить с прекрасным проведением чемпионата мира WorldSkills. Президент нашей страны Владимир Путин дал высокую оценку подготовке в целом. То, что все это происходило в Татарстане, – это наша совместная работа», – отметил Минниханов.

Он также добавил, что все республиканские службы, в том числе здравоохранения и социальной защиты, были активно вовлечены в работу на мероприятии.

«Хотел бы поблагодарить за совместную работу, задачи, которые вы сегодня выполняете и, конечно, поздравить с Днем Республики», – заключил Президент РТ.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Республику Татарстан и город Казань за проведение мирового чемпионата WorldSkills. По мнению Президента, движение стало важнейшим элементом передовой системы образования в России.

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