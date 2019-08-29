WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 13:56

Экономика и финансы

Ак Барс Банк завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,3 млрд рублей по МСФО

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Экономика и финансы

Ак Барс Банк завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,3 млрд рублей по МСФО

Рост чистых процентных доходов банка составил 39,6%, а чистой прибыли – 6,6%.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Ак Барс Банк завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,3 млрд рублей по МСФО.

«Ключевые финансовые показатели банка за первое полугодие 2019 года выросли благодаря росту чистого процентного дохода, что демонстрирует улучшение эффективности основного банковского бизнеса. В первом полугодии мы наблюдаем рост объема кредитования розничных клиентов, что вызвано увеличением потребительских кредитов и кредитов по пластиковым картам. Положительную динамику показывает рост объема средств клиентов на счетах банка», – прокомментировал это достижение заместитель председателя правления Ак Барс Банка Александр Меленкин.



Ак Барс Банк завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,3 млрд рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 6,6% больше, чем годом ранее. На увеличение прибыли в первом полугодии 2019 года значительно повлиял рост чистого процентного дохода (до резервов) на 39,6% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года – до 7,7 млрд рублей.

Рентабельность капитала банка за первое полугодие 2019 года составила 9,1%, рентабельность активов – 1,4%. Чистая процентная маржа в первом полугодии составила 4,0%.

Расходы на создание резервов уменьшились почти в два раза – до 0,5 млрд руб.

Активы банка на 30 июня 2019 составили 469 млрд рублей. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) на конец первого полугодия составил 216 млрд рублей. Кредиты малому бизнесу увеличились на 3,1% с начала года – до 12,6 млрд рублей.

Портфель розничных кредитов также подрос на 2,6% и составил 85,5 млрд рублей. Этому способствовало увеличение числа потребительских кредитов на 13,7% и кредитов по пластиковым картам на 143,1%.

Средства клиентов на счетах Ак Барс Банка за полугодие увеличились на 3,1% и на конец отчетного периода составили 371,2 млрд рублей. Рост обеспечен увеличением средств юридических лиц на 5,8% – до 260,2 млрд руб. Средства физических лиц на счетах банка уменьшились с начала года на 2,7% и составили 111 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2019 года.

В первом полугодии 2019 года Ак Барс Банк нарастил капитал на 6,3% – до 75,3 млрд рублей. 

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