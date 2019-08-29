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Татар-информ

29 августа 2019, 13:10

ПолитикаОбщество

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин поощрил сельских школьников за летний труд

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ПолитикаОбщество

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин поощрил сельских школьников за летний труд

Фото: Анастасия Енькова

Всего посетить экскурсию по Казанскому Кремлю и побывать в аквапарке смогли 35 маленьких татарстанцев.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Насыщенный событиями, познавательный и очень необычный день выдался у 35 татарстанских сельских школьников. Полуторачасовая экскурсия с посещением мечети «Кул-Шариф» и других достопримечательностей на территории Казанского Кремля, вкусный обед в излюбленном ребятами кафе «Бабушкина сковородка» и посещение аквапарка с водными аттракционами. Такой приз в награду за посильный, но очень значимый труд приготовил депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Хайруллин подросткам, которые посвятили свои летние каникулы сельхозработам.

«Помощь ребят во время летней поры очень важна, но на самом деле это прежде всего воспитание трудовых традиций. Работы, которые выполняют школьники, несложны, но они помогают понять значимость каждого человека в работе агрохолдинга “Красный Восток“. Помогая взрослым, они ощущают свою причастность к осуществлению важной стратегической задачи – выполнению Продовольственной программы страны. За свой труд подростки получают заработную плату, и это для них является хорошим стимулом. В итоге кроме навыков сельскохозяйственных работ они учатся планировать самостоятельные, независимые от родителей, приобретения, управлять своими личными расходами и помогать своим семьям», – прокомментировал Айрат Хайруллин.

Как рассказали сами ребята, физическая работа для них не в тягость, а в удовольствие, а на любимые футбол и волейбол, а также чтение книг у них время тоже оставалось. Кто-то красил трубы в ремонтируемых помещениях, кто-то пас скот. Вообще физические нагрузки подростки приветствуют и не представляют, как будут следить за автоматизированным процессом, если сельский труд механизируют.

«Скучно же будет работать, интерес пропадет! А так, когда все своими руками делаешь, очень много веселых моментов бывает», – говорят мальчишки из Зеленодольского района. Уезжать из родного края по окончании школы ребята не планируют, им нравится жить в своей деревне Бакрче. И с гордостью заявляют, что она у них самая лучшая.

Егор Мохов и Никита Кузнецов из деревни Озерное Алькеевского района признались, что «в этом году в связи с обильными дождями работы на полях порой затягивались, и взрослым было очень тяжело». А ребята были заняты разноплановыми делами: подметали, убирались, помогали ремонтировать комбайны. Представление о том, как функционирует техника, помогло Егору определиться с планами на жизнь. А цели у молодого человека очень четкие и серьезные: отучиться на тракториста-машиниста, а затем сходить в армию и начать работать. Заработанные за лето деньги Егор планирует потратить на обучение на курсах сварщиков – дополнительная профессия никогда не помешает. В семье Моховых воспитываются шестеро детей, Егор в семье средний сын, поэтому младшие, считает он, находятся и на его попечении. Его друг Никита тоже уже решил, на что будет потрачена полученная зарплата. Наконец-то осуществится его мечта – обучиться вождению на автомобиле и получить водительские права в местной школе ДОСААФ.

На вопрос, каким должно быть село будущего, ребята незамедлительно ответили: «С хорошими дорогами!». Несмотря на то, что до школы, которая находится в соседней деревне, им приходится добираться 15 минут на автобусах, мальчики признали, что отдаленность учебного заведения их жизнь не особо усложняет. Школы у них хорошие, благоустроенные, имеются кружки, и заниматься им там нравится.

Как выяснилось, многие дети увлекаются рисованием, музыкой, спортом, а развивать свои таланты им практически негде. Поэтому в деревнях будущего, убеждены ребята, должно быть больше возможностей для саморазвития. «Чтобы проводились мероприятия по профориентации, различные обучающие курсы, чтобы в каждом селе были свой спортивный зал или спортплощадка, места для проведения досуга», – поделились они своим видением деревень будущего. «Тогда большинству не захочется менять свою судьбу и уезжать в города», – подытожили представители подрастающего поколения.

А пока у ребят было впереди еще несколько дней каникул, и один из них выдался очень насыщенным и радостным, несмотря на ветреную и неприветливую погоду. Большой восторг у школьников вызвала познавательная экскурсия по Казанскому Кремлю. Увлекательный рассказ экскурсовода включал в себя и историю возникновения Казани, и объяснения, почему в мечети «Кул-Шариф» читают намаз строго внутри. С большим вниманием ребята слушали о мусульманских и православных традициях и обычаях, об особенностях архитектуры Благовещенского собора и о многом другом. Попутно делались селфи и обзорные фотографии с высоких площадок, осматривались Кремлевская набережная и виды на Дворец земледельцев… Приятным завершением дня стало вручение сладких подарков ребятам перед отъездом по домам.

Этого события ребята ждали с нетерпением, они заранее знали, что в награду за трудолюбие их ждет незабываемый отдых. Ведь отмечать самых активных ребят поездкой в Казань стало доброй традицией, заложенной благотворительным «Фондом Хайруллина» совместно с агрохолдингом «Красный Восток». Так депутат Госдумы, координатор проекта «Российское село» ежегодно мотивирует тех, кто со школьной скамьи стремится познать ценность труда на земле. 

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