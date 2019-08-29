Улицу Фаткуллина в Казани планируют превратить в пеший бульвар

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Новый Генеральный план Казани предполагает благоустройство улицы Фаткуллина и превращение ее в пеший бульвар, который станет связующим звеном между Речным портом и зооботсадом «Река Замбези». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Бульвар по улице Фаткуллина станет частью пешеходного маршрута “Речной порт – новый зооботсад“ протяженностью 4 км», – пояснили в пресс-службе.

Бульвар на улице Фаткуллина протяженностью 1 км окажется одним из связующих звеньев маршрута, идущего от Речного порта через сквер Тинчурина, Старо-Татарскую слободу и набережную озера Кабан до нового зооботсада.

С прилегающей к бульвару дороги в будущем планируют удалить грузовой транспорт. Предусмотрено создание комфортных условий для пеших прогулок. Проект благоустройства улицы Фаткуллина включает установку малых архитектурных форм, фонарей и активных зон для детей и взрослых, а также посадку новых зеленых насаждений.

Архитекторы решили разместить выход с бульвара на набережной озера Кабан, связав тем самым туристические маршруты Старо-Татарской слободы и исторические пространства Ново-Татарской слободы в один пешеходный маршрут.

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