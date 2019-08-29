(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Казани задержали мужчину, который ограбил павильон в подземном переходе почти на миллион рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«24 августа около пяти утра неизвестный проник в торговую точку по ремонту сотовых телефонов и украл оттуда технику на 900 тысяч рублей. Пропажу обнаружили сотрудники, которые пришли утром на работу», – рассказали в полиции.

В процессе розыска правоохранители вышли на 26-летнего местного жителя. Свою вину он признал лишь частично.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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