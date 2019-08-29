(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Пенсионный фонд РТ сообщил об аферистах, распространяющих ложную информацию о бесплатном лекарстве, сообщили в пресс-службе ОПФР по РТ.

«На созданном ложном сайте, который очень напоминает официальный сайт Пенсионного фонда России, размещена рекламная информация о лекарстве для лечения суставов. Вводя в заблуждение граждан республики, аферисты пишут, что Госдума приняла закон о выдаче этого препарата бесплатно», – сообщают в пенсионном фонде.

Отделение Пенсионного фонда по Татарстану просит татарстанцев быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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