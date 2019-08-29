Победители фестиваля «Наше время – Безнен заман» дадут концерт в честь Дня республики

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). 30 августа в 13.00 на площади у театра Камала состоится большой праздничный концерт победителей и лауреатов Ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Концерт пройдет в честь Дня Республики Татарстан, сообщает пресс-служба оргкомитета.



Концерт состоится при участии работников организаций и учреждений республики из различных муниципальных образований, крупных промышленных предприятий и социальной сферы – отдела образования исполкома Мамадышского района, Казанского вертолетного завода, КАЗ им. С. П. Горбунова и многих других.



Артисты из народа представят лучшие номера гала-концерта фестиваля, яркую программу из самых популярных и всеми любимых песен. С праздничной сцены прозвучат «Старый клен» Александры Пахмутовой, «Верни мне музыку» Арно Бабаджаняна, «Идел буе каеннары» Ильхама Шакирова, «Зэнгэр томан» Венеры Ганеевой, а также известные русские и татарские народные песни.



Танцевальные коллективы исполнят вокальные-хореографические композиции и танцы народов мира.



Вход свободный.

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