РФП выплатил более миллиарда рублей пострадавшим вкладчикам

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки выплатил более 1 млрд рублей пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк». Об этом сообщает пресс-служба РФП.

«На сегодняшний день фонд взял на себя обязательства по поддержке больше чем на 2 млрд рублей, поэтому впереди у Республиканского фонда поддержки много активной, трудоемкой работы», – пояснили в фонде.

Всего РФП принял около 7 тыс. заявлений на сумму более 2 млрд рублей. Уже подписано около 5 тыс. соглашений об уступке на сумму почти 1,5 млрд рублей, отмечают в пресс-службе организации.

«Фонд продолжает осуществлять выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате банкротства ПАО “Татфондбанк“ и ПАО “ИнтехБанк“ в рамках этапа поддержки “всем по 500“», – заверили в РФП.

Республиканский фонд поддержки был создан по указу Президента РТ Рустама Минниханова 29 мая 2017 года.

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