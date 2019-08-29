Лучший арт-объект художников России – трансформаторная подстанция Сетевой компании

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Очередное подтверждение тому, что ОАО «Сетевая компания» – социально ориентированное предприятие, получено 18 августа на первом фестивале искусств и творческих коллабораций «Двор Unity Fest».

Организаторы проекта, изучив инфраструктуру дворовой территории и отзывы местных жителей, выявили очевидную актуальность для местного сообщества облагораживания здания трансформаторной подстанции: даже в ходе обсуждения было отмечено отрицательное влияние постсоветского дизайна и надписей на стенах на общую атмосферу двора и, соответственно, на культурный уровень проживающих в нем детей.

Основу проекта «Двор Unity Fest» составила художественная композиция, одновременно наносимая на здание трансформаторной подстанции командами разных художников из разных городов на фоне активной работы фестивальной площадки. Финальные эскизы с деталями и персонажами разрабатываются собранной командой художников из разных городов. Тематика художественной композиции – единение людей с природой и друг с другом через совместное проживание одного момента.

Основатель и идейный вдохновитель проекта Искандер Вахитов искренне поблагодарил руководство ОАО «Сетевая компания» и прокомментировал происходящее: «Идея проведения мероприятия в формате “Двор Unit Fest” возникла из личной истории: в своем дворе детства, в спальном районе Казани, мы обратили внимание на проблему благоустройства и низкую эстетику оформления здания ТП, которое выделялось на фоне недавно проведенного ремонта дорожных покрытий и обновления детской площадки. Организаторы искренне благодарны ОАО ”Сетевая компания” за предоставление возможности сделать из ТП арт-объект и, важный факт, за шаг нам навстречу – подготовили основу, нанеся слой штукатурки на стены».

С самого утра известные уличные художники Рустам QBic (Рустам Кубик) из Казани, Kislow (Алексей Кислов) из Севастополя, Никита Nomerz (Никита Номерц) из Нижнего Новгорода и Дамир Бозик из Казани в режиме реального времени работали над художественными композициями во дворе дома № 30 по улице Голубятникова в Казани. Работы продлились до позднего вечера под самый занавес праздника. Градус позитивного восприятия проекта жителями двух домов можно измерить по снимкам внешней трансформации подстанции в соцсетях. Еще никогда энергообъект такого уровня в городе не становился звездой Интернета не из-за своих основных обязанностей.

Во время всего мероприятия здесь дежурила бригада Северного РЭС КЭС, энергетики наблюдали за происходящим не из праздного любопытства. Вот что об этом сказал начальник Северного РЭС КЭС Раис Халиков: «В здании трансформаторной подстанции ОАО ”Сетевая компания” спрятана мощь энергии, благодаря которой в дома 1200 жильцов Голубятникова, 30 и Мусина, 71 приходят свет и комфорт жизни. В эту же команду потребителей вошли ООО ”ТК Тимерхан”, ресторан ”Старый амбар”, ООО ”Трапеза” и даже киоск по продаже воды. Думаем, творческую энергию художникам принесет и понимание того, что ОАО ”Сетевая компания” – перспективный и технически IT-прорывной энергохолдинг. Трансформаторная подстанция принадлежит филиалу ”Казанские электрические сети”, и нам важно, чтобы казанцы знали, что сотрудники филиала, идя навстречу комфорту потребителей, проводят ремонт и обслуживание сетей без снятия напряжения и готовы в короткие сроки выполнить технологическое присоединение новым потребителям. Идея организаторов фестиваля нам пришлась по душе. Однако хотим предупредить, что независимо от той красоты, которая сделает ТП объектом арт-культуры, она остается сложным энергообъектом, несущим опасность для того, кто проникнет в него без разрешения. Так что давайте выполнять правила безопасности жизни и жить под напряжением творчества с созидательной энергией искусства!»