(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Руководство Росгвардии поздравило детей военнослужащих со вступлением в школьную жизнь, рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«В преддверии Дня знаний в Управлении Росгвардии в Татарстане состоялось праздничное мероприятие – День первоклассника. На торжество пригласили более 50 детей сотрудников и военнослужащих ведомства, впервые идущих в школу в этом году», – рассказали в Росгвардии.

Для первоклассников подготовили увлекательное представление в исполнении творческого коллектива дома культуры «Красная горка». А затем будущих школьников пригласили на сцену, где замначальника территориального управления Росгвардии Рафил Набиуллин и начальник УВО по РТ Роман Гордеев вручили им наборы первоклассников.

В завершение мероприятия будущих первоклашек вместе сфотографировали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.