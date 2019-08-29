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Татар-информ

29 августа 2019, 13:20

Общество

В проекте Генплана Казани из более чем 2 тыс. замечаний и предложений учли всего 337

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Общество

В проекте Генплана Казани из более чем 2 тыс. замечаний и предложений учли всего 337

Фото: архив

В основном вопросы касались улично-дорожной сети в отдельных поселках города.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Разработчики Генерального плана Казани учли всего 337 из более чем 2 тыс. замечаний и предложений, которые поступили в ходе обсуждений документа. В основном вопросы касались улично-дорожной сети в отдельных поселках города. Об этом сегодня на пресс-конференции в мэрии сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства столицы РТ Ирина Дябилкина.

«Сегодня завершаются общественные обсуждения по проекту генплана, и сегодня заключение по итогам общественных обсуждений опубликовано в Сборнике документов и нормативных актов города Казани», – пояснила она.

Дополнительные общественные слушания по проекту Генплана Казани прошли с 18 июля по 29 августа 2019 года. В итоговых обсуждениях приняли участие более 1,4 тыс. человек.

Всего с 27 июля по 1 августа в адрес разработавшего проект генплана Института Генплана Москвы поступили от населения 405 вопросов и 2052 предложения и замечания. «Были приняты к рассмотрению 398 вопросов и 2008 предложений, остальные оказались отклонены», – отметила Дябилкина.

«Решением Комиссии по разработке проекта Генплана Казани 337 предложений были приняты», – уточнили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Более 1,4 тыс. предложений оказались отклонены в силу несоответствия законодательству, 162 предложения поддерживали положения генплана и поэтому попали в категорию неучтенных. Еще 35 предложений и замечаний были отклонены, потому что не касались генплана (например, вопрос ремонта тротуара у жилого дома и жалобы на автобусные маршруты). 17 предложений вообще содержали предложение не принимать проект нового генплана.

«Наибольшее количество вопросов вызвали темы дорог, 430-й зоны (зоны аварийной площадки КАПО имени Горбунова – прим. Т-и), вопросы соцобъектов и вопросы экологии». – добавила начальник Управления архитектуры и градостроительства города Казани.

Так, жители жилого массива Калининский попросили объединить их участки в одну зону со Старыми Горками для расчета соцобъектов. Большое количество предложений и замечаний касалось вопросов развития улично-дорожной сети в отдельных поселках Казани, например, в Мирном, Салават Купере и Чернопенье, – жители просили ускорить строительство новых дорог.

«Мы получили предложения помочь решить те или иные транспортные проблемы. Были предложения, которые исходили от жителей Салават Купере, Салмачей и района Горьковского шоссе, которые просили дороги дублеры», –объяснил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

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