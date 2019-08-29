ГСИ РТ проведет Вечер открытых дверей с бесплатными экскурсиями и показом короткометражек

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Государственный музей изобразительных искусств Татарстана приглашает всех желающих на Вечер открытых дверей в Галерее современного искусства, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Событие состоится 31 августа с 17.00 до 22.00. В рамках мероприятия пройдет закрытие программы «Арт-лето в ГСИ». Зрителей ждут показы в рамках XI Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Расписание показов доступно по ссылке.

С 17.00 по 19.00 состоятся кураторские экскурсии по выставке «Новый пейзаж» кандидата исторических наук, историка фотографии Рамины Абиловой.



С 19.00 гостям представят четыре финишных сеанса на выставке INVERSO MUNDUS с комментариями и ответами на вопросы.



Вход свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.