(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В сентябре в Татарстане выпустят почтовую марку в честь архитектурной премии Ага Хана. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«По случаю мероприятия (церемонии вручения премии – прим. Т-и) и в память о столь значимом событии по традиции будет выпущена специальная почтовая марка с изображением Казанского Кремля и надписью “Премия Ага Хана в области архитектуры 2019 год“», – пояснила она.

Церемония гашения марки пройдет в Болгаре при участии Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева и принца Карима Ага Хана IV. Всего на награждение победителей в Татарстан прибудут около 250 иностранных гостей. Речь идет о ведущих архитекторах, ученых, культурологах, официальных лицах.

Награждение лауреатов премии Ага Хана пройдет 13 сентября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 14 сентября состоится семинар, в котором примут участие как гости церемонии, так и студенты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры.

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