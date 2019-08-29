Накануне Дня Республики Татарстан «Одноклассники» запустили версию на татарском

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Социальная сеть «Одноклассники» запустила версию на татарском языке, сообщает пресс-служба компании.

Возможность выбрать новый языковой интерфейс в меню настроек появилась у пользователей варианта соцсети для десктопов. В ближайшее время будут локализованы мобильный вариант и приложения соцсети для операционных систем iOS и Android.

«Для татарской версии “Одноклассников“ было переведено более 80 тыс. слов. После того, как пользователь включит новый язык, все оповещения в социальной сети, в том числе по электронной почте, также будут приходить по-татарски», – отметили в пресс-службе соцсети.

Сегодня все пользователи «Одноклассников» в Татарстане получили извещения о возможности перейти на татароязычный интерфейс. Он стал 16-м по счету языковым вариантом соцсети, а его запуск произошел накануне Дня республики.

На данный момент «Одноклассники» остаются одним из самых популярных интернет-ресурсов в Татарстане. Каждый месяц площадку посещают более 1,3 млн уникальных пользователей из РТ – то есть почти каждый третий житель республики. В соцсети насчитывается свыше 4 тыс. сообществ и групп на татарском языке.

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