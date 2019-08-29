Дина Гарипова, Дмитрий Шепелев и мультперсонажи устроят детский праздник в Казани

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Завтра, 30 августа, на различных площадках Казани состоится детский праздник «Главные Герои» с участием звезд российского телевидения, сказочных героев и персонажей телевизионных шоу, а также большим концертом и активностями для детей, сообщают организаторы мероприятия.

В полдень на бульваре «Ак чэчэклэр» – «Белые цветы» начнется шоу, где с детьми и их родителями пообщаются любимые сказочные герои и персонажи ТВ – Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Матроскин, Жужа и Гек, Сказочный патруль, Барбоскины, Бременские музыканты, Гонщик, а также ведущие и звезды российского телевидения – Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев и Аврора.

С 13.30 посетителей Казанского Кремля ожидает интерактивная программа с выступлениями артистов и персонажей детских мультфильмов и телевизионных программ. С программой шоу зрителей познакомит популярная ведущая «Первого канала» Юлия Барановская.

В рамках программы вниманию гостей представят выступление Дины Гариповой и Хора Академии популярной музыки Игоря Крутого, музыкальное попурри по мотивам популярных мультфильмов студии «Союзмультфильм» с участием любимых персонажей, музыкальный номер студии «Три кота» по мотивам одноименного популярного мультфильма и многое другое.

В 13.30 в парке имени Горького пройдет красочный парад, в котором примут участие дети в костюмах любимых героев вместе с самими главными героями детских мультфильмов. На сцене парка выступят звезды и персонажи мультфильмов и телеканала «Карусель», Теона Дольникова и Академия Крутого исполнят гимн «Главные герои». Любимые герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» (Каркуша, Филя, Хрюша, Безумный шляпник, Клоунесса, Профессор Николя) разыграют сценку для детей, а Клоунесса и Безумный Шляпник покажут фокусы.

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