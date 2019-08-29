«Ак Барс» построил новую раздевалку для игроков перед новым сезоном

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» построил новую раздевалку для игроков перед сезоном 2019-2020 годов Континентальной хоккейной лиги.

Теперь раздевалка занимает большую площадь, и поместиться в ней могут сразу все игроки. Ранее им приходилось находиться в разных комнатах. Место двух помещений заняло одно, но большое. Появилась новая душевая, предусмотрены зона для отдыха и зона для разбора игры. Мэттью Фрэттин и Микаэль Викстранд отметили, что новая раздевалка соответствует уровню НХЛ.

Качество новой раздевалки «Ак Барса» оценил и Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Хотелось бы поделиться впечатлениями – раздевалка, тренерская зона выглядят хорошо. Мы бываем на многих комплексах и можем сравнивать. Это очень достойно».

Помимо раздевалки был переделан пресс-центр, который также сделали больше и к тому же оснастили микрофонами. Также изменения затронули вход для хоккеистов.

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