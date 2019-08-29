(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить бизнесмена, получившего миллион рублей субсидий по поддельным документам, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Предварительное следствие установило, что директор и учредитель организации разработал преступную схему, чтобы получить средства в рамках программы «Лизинг-грант».
«В Московской области он приобрел заливочную установку за почти полтора миллиона. Будучи директором фирмы, занимавшейся теплоизоляцией, он обратился в Минэкономики с просьбой выделить субсидию на 2 млн 250 тысяч рублей. Он подготовил фиктивные документы, по которым официальным производителем купленной им установки являлась фирма по прокладке трубопроводов. В итоге злоумышленник получил субсидию в миллион рублей», – рассказали в полиции.
Чтобы скрыть преступление, директор организации предоставил в Минэкономики фиктивный отчет о том, что условия договора выполнены – установка приобретена. А организацию, которой якобы принадлежала эта установка, он зарегистрировал на Сейшельских островах.
В отношении 62-летнего жителя Мензелинска возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. Материалы переданы в Набережночелнинский суд.