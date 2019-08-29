WORLDSKILLS-2019

Артур Шипилов

29 августа 2019, 12:14

Официальная хроникаСпорт

Минниханову вручили клюшку «ЗаряД» на встрече с хоккеистами «Ак Барса»

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Официальная хроникаСпорт

Минниханову вручили клюшку «ЗаряД» на встрече с хоккеистами «Ак Барса»

Фото: инстаграм

Президент РТ провел традиционную встречу с клубом перед началом нового сезона КХЛ.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с хоккеистами казанского «Ак Барса» перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Президент РТ прошел по рядам и поздоровался с каждым игроком и сотрудником команды, после чего обратился ко всем присутствующим.

«У нас есть добрая традиция: встречаться перед сезоном. Хотелось бы заверить, что каким бы “Ак Барс“ ни был, он наш. Все, что необходимо сделать от республики, мы сделаем. Пожелание на будущий сезон – побороться, пусть каждая игра будет как последняя. Также давайте обойдемся без травм. Успехов нашему новому тренеру, который не посторонний человек для республики. У нас большие возможности, нужно их реализовать», – сказал Минниханов.

Затем слово взял президент клуба Наиль Маганов: «До начала сезона всего несколько дней, но “Ак Барс“ отдыхал непривычно долго. Команда новая, но тренерский штаб нас полностью устраивает. Летом появилось много воспитанников клуба, некоторые уже забили в предсезонке первые голы, поэтому курс хоккея по республике – правильный».

Главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов поблагодарил руководство Татарстана за поддержку и добавил, что кропотливая работа по налаживанию игры продолжится. «Результат добывать тяжело, но мы будем единым кулаком», – сказал специалист.

От лица клуба выступил Данис Зарипов. Он отметил, что «Ак Барс» еще не выбрал капитана, но от лица команды выразил благодарность за поддержку. Хоккеист подчеркнул, что грядущий сезон будет длинным и тяжелым, однако результаты прошлого уже забыты. После этого Зарипов вручил Минниханову клюшку «ЗаряД».

«Не нужно оборачиваться назад, нужно работать. Звезды сложатся, и все будет хорошо», – подвел после этого итог встречи Рустам Минниханов. 

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