В Казани на территории «Русско-немецкой Швейцарии» планируют построить эконабережную

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В проект Генерального плана Казани заложено строительство эконабережной на территории «Русско-немецкой Швейцарии». К тому же находящаяся здесь особо охраняемая природная зона увеличится с 32,8 до 138 га, то есть в четыре раза. Об этом сегодня на пресс-конференции в мэрии сообщила заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова.

«Там уже существовала природоохранная территория, и в новом генплане будут учтены новые границы ОПТ, которые значительно расширены. Будущий мост, который будет проходить через территорию “Русско-немецкой Швейцарии“, мы рекомендуем построить на опорах, а не в виде дамбы. И он не пойдет по охраняемым природным территориям», – отметила докладчик.

Основная территория «Русско-немецкой Швейцарии» сохранит природно-рекреационную составляющую. Проектом благоустройства предусмотрено строительство там деревянных прогулочных мостиков и тропинок. Вдоль береговой линии реки Казанки сохранят подтопляемые мелководья для создания на них эконабережной на сваях.

«Там будет разработана экологическая набережная. Нам нужно еще доделать исследования совместно с экологами. После этого мы получим итоговое заключение по зонам и рекомендациям и поймем степень вмешательства и степень освоения, куда мы можем заходить и пускать человека, а куда не можем», – пояснила Толовенкова.

Концепция проекта планировки территории «Русско-немецкой Швейцарии» предполагает разделение ее на две зоны – активную или урбанизированную, которая будет располагаться в районе улицы Подлужная и железнодорожного моста на улице Ершова с культурными, научными и общественными пространствами, и природно-экологическую, пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

В дальнейшем этот зеленый массив будет связан с парком Горького пешеходным мостом, который будет перекинут через трассу, ведущую к мосту Миллениум.

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