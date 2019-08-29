Татарстан потратит часть премии Ага Хана на привлечение экспертов в области исламской архитектуры

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Часть средств, которые Татарстан получит как победитель премии Ага Хана, пойдет на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры. Об этом журналистам рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры.

«У нас, например, нет специалистов в области проектирования исламских садов, это достаточно серьезная наука с глубокими корнями. Мы договорились с господином Фаррухом (директором премии Фаррухом Дерахшани – прим. Т-и), что мы пригласим самых крутых в мире архитекторов, которые проектируют исламские сады. Они помогут нам проектировать с пониманием философии, с грамотным подходом к исламской архитектуре», – сказала она.

Кроме того, стороны договорились провести образовательные визиты в страны, где работает Aga Khan Development Network. Организация присутствует в Афганистане, Казахстане, Кыргызстане и ряде других государств.

«Мы поедем в каждую из этих стран и проведем воркшопы с местными командами, расскажем им о том, как реализовывать аналогичные программы, поделимся своим опытом», – заметила Фишман-Бекмамбетова.

Призовой фонд премии составляет 1 млн долларов. Сумма будет поделена поровну между шестью победителями, отметил в беседе с ИА «Татар-информ» директор премии Фаррух Дерахшани.

«У нее (Наталии Фишман-Бекмамбетовой – прим. Т-и) очень хорошие идеи относительно воркшопов. Это очень важно – привезти в Татарстан международных экспертов и рассказать о ваших достижениях, об этом конкретном проекте», – подчеркнул он.

В Казани 13 сентября пройдет вручение премии Ага Хана в области архитектуры. В мероприятии примут участие принц Карим Ага Хан IV и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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