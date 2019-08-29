(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали жителя Казани, похитившего из отеля-ресторана деньги и смартфон, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Сигнал тревоги поступил из заведения на Чистопольской. На месте выяснилось, что работник отеля всего на несколько минут оставил свое имущество без присмотра и лишился дорогостоящего телефона и наличных. Он пояснил, что видел, как мимо его вещей прошел неизвестный мужчина, но не придал этому значения», — рассказали в Росгвардии.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам на втором этаже заведения. У 39-летнего местного жителя обнаружили украденный телефон и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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