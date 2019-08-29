В Казани запланировано строительство 11 новых набережных и 600 скверов к 2035 году

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). К 2035 году в столице Татарстана должны появиться 11 новых набережных и 600 скверов. Площадь же озелененных территорий в городе увеличится на 3,5 тыс. га и достигнет 12 тыс. га. Это следует из проекта Генерального плана Казани.

«Согласно проекту генплана, к 2035 году в городе появятся 11 новых набережных, 600 скверов в шаговой доступности и сеть пешеходных бульваров. Общая площадь объектов природно-рекреационного комплекса с учетом водных объектов при реализации нового генплана в Казани через 20 лет достигнет 15 тыс. га», – отметили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

К 2035 году статус особо охраняемых природных территорий получат 17 участков на территории Казани, в том числе Березовая роща у озера Комсомольское в Дербышках, овражно-балочная система и водно-болотные угодья в истоках реки Вертлевки, лесные массивы и долина реки Ноксы, пойма реки Казанки у поселка Торфяной и вдоль улицы Гаврилова, Чайковые озера по улице Чуйкова, остров Центральный и островки на реке Казанке, участок поймы Казанки с популяцией ужовника у моста Миллениум, берег Куземетьевского залива и Куземетьевский лес.

На территории «Русско-немецкой Швейцарии» и вблизи улицы Гаврилова должны быть созданы набережные. Кроме того, к 2035 году планируется преобразить 35 улиц Казани. Предполагается также разбить более 100 бульваров – например, от парка Победы, у Центра семьи «Казан», вдоль Булака и озера Кабан до зооботанического сада.

Помимо парков и скверов в генплан включено создание категорий объектов малого озеленения – «скверов микрорайона», «малых садов», и «мини-скверов». «В границах городского округа выделено более 600 объектов таких категорий общей площадью 150 га», – добавили в мэрии Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.