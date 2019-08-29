Дорогу через Дербышки предложили проложить вдоль поселка Нагорный

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Согласительная комиссия, созданная для урегулирования разногласий по проекту Генерального плана Казани, предложила проложить дорогу, проходящую через поселок Дербышки, вдоль поселка Нагорный. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в мэрии столицы Татарстана заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.

По его словам, внести в документ решено именно этот вариант как наносящий наименьший вред существующей застройке и окружающей среде.

«Проанализировав все варианты въезда и выезда из Казани по направлению к Дербышкам, комиссия приняла решение оставить в генплане вариант прохождения дороги по границе поселка Нагорный – как наиболее щадящий по отношению к застройке, жилью и экологии», – пояснил Кадыров.

Всего рассматривались три варианта прохождения этой дороги: по краю поселка Нагорный, путем соединения улиц Главная и Пионерская и по улице Тополевая (в этом случае дорога стала бы сквозной).

«Мы получили от 189 человек 225 замечаний и предложений, касающихся жилого массива Дербышки», – добавил заместитель главного архитектора Казани.

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