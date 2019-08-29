Татарстан ведет переговоры с оргкомитетом WorldSkills, чтобы оставить оборудование чемпионата

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстан ведет переговоры с руководством оргкомитета 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, чтобы сохранить наследие соревнований в республике. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На сегодняшний день идет переговорный процесс и с руководством оргкомитета, с [вице-премьером РФ] Татьяной Голиковой, и со всеми задействованными лицами, чтобы оставить все наследие у нас», – сообщила Галимова.

По ее словам, наследие чемпионата WorldSkills будет служить на благо республики еще много лет, в том числе – новый международный выставочный центр «Казань Экспо» и современное оборудование, которое использовали участники. Этот инвентарь будет использован для дальнейшего оснащения колледжей и техникумов, пояснила официальный представитель Казанского Кремля.

«Для Татарстана проведение WorldSkills – особо ценный опыт. По убеждению Президента республики Рустама Минниханова, именно люди труда – главное богатство любой страны», – отметила Галимова.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Соревнования посетили 272 тыс. человек.

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