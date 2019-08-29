В Набережных Челнах трамвай сбил пенсионерку на «зебре»

(Набережные Челны, 29 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах трамвай сбил пенсионерку на нерегулируемом переходе, сообщили в местной Госавтоинспекции.

«ДТП произошло вчера на улице Низаметдинова на трамвайной остановке "Пединститут". Тронувшийся с места вагон, за рулем которого была 54-летняя водитель, сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – рассказали в ГИБДД.

Пожилая женщина с травмой локтя и грудной клетки доставлена в БСМП.

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