Президент РТ в День города откроет в Казани вторую очередь бульвара «Белые цветы» и бюст Копылова

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в День города, 30 августа, вместе с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым откроет в Казани вторую очередь бульвара «Белые цветы» и бюст бывшего генерального директора КАПО имени Горбунова Виталия Копылова. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Инициатива по увековечиванию памяти великого авиастроителя принадлежит Президенту России Владимиру Путину. Ее он озвучил на встрече с сотрудниками предприятия в этом году, посещая завод», – рассказала Галимова.

Кроме того, Президент РТ и полпред Президента РФ в ПФО посетят праздник двора, примут участие в открытии второй очереди бульвара «Белые цветы», поприветствуют участников автомотошоу Kazan City Racing, посетят конноспортивные соревнования и фестиваль современной татарской музыки Tat Cult Fest, отметила она.

В завершение дня официальные лица поучаствуют в церемонии вручения национальной детской премии «Главные герои 2019» телеканала «Карусель», заключила Галимова.

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