Штрафы для взрослых, «карточки нарушителей» для детей: ГИБДД проводит акцию в Казани

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В рамках акции «Внимание – дети!» ГИБДД Казани проводит разъяснительные беседы, направленные на предотвращение нарушений правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

«В рамках акции “Внимание – дети!“ в Казани проводятся рейды на дорогах города, во время которых проводятся беседы, в том числе и с велосипедистами», – пояснили в пресс-службе.

Нарушившим ПДД велосипедистам сотрудники Госавтоинспекции будут выписывать штрафы. На нарушителей же из числа школьников будут составлять так называемые «карточки нарушителя». В таких документах указываются ФИО и дата рождения несовершеннолетнего, класс и учебное заведение, а также место жительства ребенка. Заполненные бланки будут направляться в школы по месту учебы, уточнили в ГИБДД столицы Татарстана.

Кроме того, в рамках акции сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей, направленные на профилактику нарушений, связанных с перевозкой детей. Займутся они и случаями непредоставления водителями преимущества пешеходам, а также популяризацией световозвращающих элементов.

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